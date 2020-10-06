Почти миллион туристов из России посетили Ленинградскую область летом 2020 года

Почти миллион туристов из разных регионов России посетили Ленинградскую область в минувшие летние месяцы Фото: Олег ЗОЛОТО

Из-за пандемии все границы между странами были закрыты, поэтому жители России лето 2020 года провели за внутренним туризмом. Как отметили во вторник, 6 октября 2020 года, в Ленинградской области, за три летних месяца регион посетили почти миллион человек из разных уголков страны.

- Загородные коттеджи и базы отдыха на Карельском перешейке в этом году заполнялись на 100 процентов. В тренде автотуризм, экологический и активный отдых, - рассказали в администрации Ленинградской области.

Путешественники проводили время очень активно. Многие занимались велотуризмом, катались на сап-серфе. Также среди интересов оказались дайнинг, походы на байдарках, ялах, каяках и рафтах, скалолазание, пейнтбол, веревочные парки, конные клубы и много другое.