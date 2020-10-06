Детские лагеря и санатории откроются на осенние и зимние каникулы в Санкт-Петербурге

Юные петербуржцы в осенние и зимние каникулы отдохнут в лагерях и санаториях Фото: Артем КИЛЬКИН

Школьники Санкт-Петербурга на осенних и зимних каникулах смогут отдохнуть в лагерях и санаториях. Во вторник, 6 октября 2020 года, губернатор Александр Беглов подписал соответствующее постановление. Продолжительность осенней смены будет 9 дней, зимней – 12.

- Бесплатные путевки в детские лагеря Петербурга и Ленинградской области получат дети и подростки в возрасте от 7 до 15 лет, относящиеся к льготным категориям, а также дети медработников, которые оказывали медицинскую помощь больным с коронавирусом. Дети-инвалиды от 7 до 17 лет смогут отдохнуть в санатории, - рассказали в Смольном.

Остальные школьники, а также участники спортивных и творческих коллективов получат путевку в детские лагеря с 60-процентной компенсацией.

Организации отдыха и лечения, куда отправятся отдыхающие, будут соответствовать всем нормам безопасности и санитарно-эпидемиологическим требованиям. Подготовка к сменам будет вестись заблаговременно, перед заездом детей каждое учреждение получит соответствующее заключение.