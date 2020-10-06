Замурованных под крыльцом новостройки котят спасли в Мурино

Маленьких котят спасли из западни под крыльцом новостройки в Мурино / Фото: Кошкиспас

В городе Мурино, что в Ленинградской области, спасли котят, которые оказались замурованы под крыльцом новостройки. На жалобное пищание малышей обратили внимание местные жители. Сначала они сами пытались достать заложников, выкопали яму в асфальте, но дотянуться до пушистых комочков не смогли. Тогда на помощь было решено позвать профессионалов. Об этом случае волонтеры из "Кошкиспас" рассказали во вторник, 6 октября 2020 года.

- Под крыльцом имелась прямоугольная полость высотой сантиметров 40, шириной около 30, перегороженная на половину высоты чем-то очень похожим на шлакоблоки. Источник мяуканья находился за перегородкой, - рассказали спасатели животных.

Животные оказались замурованы, закатаны асфальтом / Фото: Кошкиспас

Волонтеры принялись расширять яму и выгребать песок, стоя при этом в луже под дождем. Двое котят вышли, но ихсобратья испугались и только забились дальше на глубине 1,5 метров.

В итоге спасатели соорудили удавку, прикрепили к ней камеру и достали из ямы еще троих малышей. Одного из них сразу забрала себе девушка, подошедшая узнать, что случилось, остальных забрали заявители.