Смертность от психических расстройств выросла на 447% за время пандемии в Санкт-Петербурге

Смертность от психических расстройств в Петербурге выросла на 447% Фото: Артем КИЛЬКИН

Пандемия далась не легко для многих жителей Санкт-Петербурга. По данным министерства здравоохранения города, опубликованным во вторник, 6 октября 2020 года, за время эпидемии число смертей людей с психическими расстройствами выросло на 447 процентов по сравнению с 2019 годом.

- Показатель смертности среди людей с психическими расстройствами и расстройствами поведения с января по август 2020 года вырос на 447,8 процентов. Если с учетом текущего сентября, то на 298,6 процентов, - говорится в отчете.

Так, показатель равен 0,3. Точное число таких смертей не названо. Данные приводятся на 100 тысяч населения.

Также выросли показатели и среди других причин. Смертность от болезней крови выросла на 106,3 процента, от пневмонии также 106,3 процента. Следом вырос показатель смертности от болезни органов дыхания - на 40,3 процента. Также чаще стали умирать от болезни мочеполовой системы - на 13,6 процентов больше, чем в прошлом году.

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