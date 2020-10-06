Санкт-Петербург начнут украшать к Новому году с 9 ноября

С 9 ноября в Санкт-Петербурге стартуют работы по установке праздничного оформления к Новому году-2021. Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный раскрыл карты по украшению Санкт-Петербурга к Новому году-2021. По словам главы комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимира Рябовола, на праздничное оформление в этот раз потратят 182 млн рублей. В прошлом году, для сравнения, на эти цели ушло 200 млн.

- Начнем украшать город уже с 9 ноября. Всего планируем установить 61 искусственную ель и почти 3,5 тысячи элементов праздничного оформления. «Наряды» появятся больше, чем на 170 адресах в 18 районах города. А «вишенкой на торте» станет новый объемный современный и динамичный проект оформления Дворцового моста, - рассказывает Владимир Рябовол.

К 1 декабря уже засияют Невский и Московский проспекты, а также Пулковское шоссе. А к 20-му числу зажгутся огни на новогодних елках. Известно, что в этот раз оформление появится на следующих новых адресах: Гражданский и Приморский проспекты, а также набережная Черной речки. Помимо этого в начале декабря город украсят плакатами, нарисованными учениками детских художественных школ.