Спасатели ищут пропавшего рыбака, перевернувшегося на лодке на реке Вуокса

Лодка с тремя рыбаками перевернулась в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН

Рыбак пропал без вести, перевернувшись на лодке с друзьями на реке Вуокса в Ленобласти. Двое его приятелей чудом уцелели, добравшись до берега самостоятельно.

А началось все с того, что мужчины взяли рыболовные снасти и решили заняться любимым хобби на своей металлической моторной лодке, которая раньше слабину не давала. Однако в этот раз она подвела – по предварительной информации, у базы отдыха «Зеленый мыс» возле поселка «Житково» судно с тремя рыбаками внезапно перевернулось.

Теперь поисками пропавшего мужчины занялись не только спасатели МЧС, но и следователи, организовавшие проверку по факту происшествия.

- К поисково-спасательным работам привлекли сотрудников аварийно-спасательного формирования Выборга. После окончания всех доследственных мероприятий и установления всех обстоятельств происшествия этому инциденту дадут правовую оценку, - сообщила пресс-служба СУ СКР по Ленобласти.