«Не ищи меня, я был плохим сыном»: 13-летний мальчик поссорился с мамой и сбежал из дома в Санкт-Петербурге

13-летний мальчик пропал в Санкт-Петербурге после ссоры с матерью. Фото: Артем КИЛЬКИН

Полиция Санкт-Петербурга объявила в розыск 13-летнего мальчика, который оставил прощальную записку матери и ушел из дома. Между родителем и сыном произошел конфликт. В итоге ребенок признал, что вел себя плохо и не хочет больше ничем беспокоить родных и близких.

- В записке он написал: «Дорогая мама, я тебя очень люблю. Я ухожу из твоей жизни раз и навсегда, не ищи меня, я был плохим сыном и плохим человеком». Ребенка искали по следующим приметам: рост 160 сантиметров, полного телосложения, с русыми волосами. Он был одет в синюю рубашку, черную футболку, а также черные джинсы и кроссовки, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

К счастью, ребенка со схожими приметами увидели на заправке «Роснефть» неподалеку. К позднему вечеру мальчик ушел оттуда в сторону улицы Трефолева, где и находится его «отчий дом». Там мальчика, слава богу, и нашли.