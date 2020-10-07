Спасатели нашли тело рыбака с перевернувшейся лодки в реке Вуокса

Спасатели нашли тело рыбака, пропавшего после инцидента с перевернувшейся на реке Вуоксе лодке Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области спасатели нашли тело мужчины, который пропал после инцидентна с перевернувшейся лодкой на реке Вуокса. Спасатели обнаружили труп рыбака в ходе поисковых мероприятий. Об этом следственный комитет 47-го региона сообщил в среду, 7 октября 2020 года.

- В ходе поисковых мероприятий обнаружено тело третьего мужчины 1979 года, - сообщили в ведомстве.

Напомним, что инцидент произошел 6 октября. Трое мужчин отправились кататься на своей металлической моторной лодке по реке Вуокса. Когда они находились недалеко от базы отдыха "Зеленый мыс" в районе поселка Житково, лодка перевернулась и все трое оказались в воду.

Двое мужчин смогли выбраться из воды на берег самостоятельно. Один из них пропал без вести. Сейчас на следственный комитет проводит проверку, чтобы дать правовую оценку данному случаю.