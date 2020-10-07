Умер знаменитый филолог и историк Борис Егоров

В Петербурге от коронавируса умер филолог Борис Егоров / Фото: Пушкинский дом

В Санкт-Петербурге 3 октября 2020 году умер советский и российский филолог, литературовед и историк Борис Федорович Егоров. Члену всемирной ассоциации писателей было 94 года. Со слов близких Егорова, он скончался от коронавируса.

- Борис Федорович умер от коронавируса. Скорее всего, заразился им в больнице №2 в Учебном переулке, куда лег в сентябре для планового обследования. Выписался оттуда молодцом, сердце в порядке, бодр, весел. Через пару дней пожаловался, что чувствует себя очень скверно, - рассказал журналист Александр Горелик.

30 сентября профессору сделали КТ, которая показала двухстороннюю пневмонию. На следующий день его госпитализировали в Боткинскую больницу, спустя два дня он скончался.

Борис Егоров стал автором более 400 научных стаей и 14 книг. Возглавлял комиссию Академии наук по наследию Д. С. Лихачева.