33-летний петербуржец сбежал из колонии, где сидел за 44 кражи

Осужденный сбежал из колонии-поселения в Форносово. Фото: Тимур ХАНОВ

Полицейские Петербурга, Ленинградской области и соседних регионов ищут 33-летнего мужчину, который вечером 5 октября сбежал из колонии-поселения в Форносово (Тосненский район). Здесь он отбывал срок за кражи, но бесследно исчез перед вечерней поверкой.

- В 21:00 во время проведения проверки покарточно с количественным подсчетом осужденных колонии-поселения младшим инспектором группы надзора отдела безопасности было выявлено отсутствие осужденного 1987 года рождения, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Видимо, сначала пропавшего пытались искать своими силами, потому что сообщение в полицию поступило только в 15:00 следующего дня.

Известно, что 33-летний петербуржец был осужден оп статье «Кража». Причем этих самых краж у него набралось аж 44 эпизода. По некоторым данным, мужчина похищал велосипеды и прочие вещи в парадных жилых домов.

В ноябре 2019-го он получил 4 года 1 месяц колонии поселения, из которых провел за решеткой меньше года. Освободиться он должен был в январе 2023-го, но ждать не стал и сбежал сам.

Теперь мужчине, если его поймают, могут добавить еще пять лет за побег. И уже при более строгом режиме.