Коечный фонд для больных коронавирусом свободен на 17,5 процентов в Санкт-Петербурге

Свободный коечный фонд для больных COVID-19 в Петербурге составляет более 17 процентов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге на среду, 7 октября 2020 года, свободно около 17,5 процентов коек, выделенных для больных коронавирусом. Об этом об этом стало известно по итогам заседания рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

- Помощь больным с COVID-19 и внебольничными пневмониями оказывают в 12 взрослых городских стационарах и в одном детском. В них развернуты 4930 коек. На 7 октября было свободно 858 коек, - рассказали в Смольном.

Также в Петербурге приняли план, согласно которому предусмотрено дополнительное развертывание инфекционных коек для взрослого и детского населения: с гриппом и ОРВИ – 1626 коек, с пневмонией – 1632, с COVID-19 – 8155.

Кроме того, для лечения больных коронавирусом подготовлено 2,5 тысячи мест в временном госпитале в Ленэкспо, в больнице Святителя Луки до конца года будет введен новый корпус-трансформер на 165 коек и 8 коек реанимации.