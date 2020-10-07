Санкт-Петербургский государственный университет уходит на дистанционное обучение с 12 октября

СПбГУ переходит на дистанционное обучение с 12 октября Фото: Олег ЗОЛОТО

С 12 октября 2020 года в Санкт-Петербургском государственном университете вводят дистанционное обучение. Всех студентов отправят учиться домой, лекции будут проходить, как и минувшей весной, с помощью интернет-мессенджеров. Об этом в среду, 7 октября, "Комсомолке" рассказал источник в вузе.

- Если меры безопасности по всему городу будут соблюдаться и ухудшения эпидемической ситуации не будет, то карантин спадет. Но пока рисковать здоровьем студентов и педагогического состава нельзя, хоть дистанционка не нравится многим учителям, - пояснил собеседник "КП-Петербург".

По предварительным данным, карантинные меры в СПбГУ вводят минимум на месяц.

На данный момент официального заявления по поводу дистанционного обучения в вузе еще не было. Однако в скором времени оно должно появиться на сайте СПбГУ.