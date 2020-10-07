Умер профессор Санкт-Петербургской консерватории Александр Алексеев

7 октября умер профессор консерватории Александр Васильевич Алексеев. Фото: conservatory.ru

Тяжелую потерю понесло культурное сообщество Санкт-Петербурга. 7 октября на 83-м году жизни скончался профессор консерватории имени Римского-Корсакова Александр Алексеев. О его кончине сообщает пресс-служба учреждения.

- С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 7 октября 2020 года на 83-м году жизни скончался Заслуженный деятель искусств, профессор кафедры оперно-симфонического дирижирования Александр Васильевич Алексеев, - говорится в тексте некролога, размещенном на сайте консерватории.

Справка «КП»:

Александр Алексеев родился в 1938 году в Новгородской области. с 18 лет обучался в Ленинградской консерватории по классу хоровое и симфоническое дирижирование.

с 1971 по 1972-й годы, вместе с будущим прославленным дирижером Марисом Янсонсом обучался в Венской музыкальной академии (Австрия).

Позднее работал в Ленинградском Малом театре оперы (Михайловский театр), в Большом театре в Москве и Харьковской филармонии.

С 1992 года был профессором петербургской консерватории имени Римского-Корсакова.