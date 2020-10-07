Прокуратура вернула квартиру 94-летней узнице концлагерей

Квартиру, отобранную мошенниками, вернули 94-летней пенсионерке. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Прокуратура Санкт-Петербурга встала на защиту интересов 94-летней пенсионерки, у которой мошенники отобрали квартиру. Пожилую женщину, которая оказалось бывшей узницей фашистских концлагерей, убедили продать единственное жилье, но с деньгами обманули.

- Проверка показала, что пенсионерка не могла правильно воспринимать обстоятельства и последствия сделки, денежные средства за продажу квартиры не получала. Более того, продавать свое единственное жилье не намеревалась, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

После этого сотрудники ведомства пошли в суд и потребовали признать недействительным договор купли-продажи квартиры на улице Бабушкина, где пенсионерка жила последние 14 лет.

В суде доводы прокурорских работников приняли и требования полностью удовлетворили. Теперь уже другие городские ведомства должны переоформить документы и вернуть потерпевшей право собственности. В прокуратуре пообещали проследить за исполнением решения суда.