В двух детских садах закрыли группы на карантин из-за коронавируса в Санкт-Петербурге

Еще три класса в школах и две группы в детских садах ушли на удаленку в Петербурге Фото: Александра СУРИС

В Санкт-Петербурге еще несколько групп детских садов и классов школ закрыли на карантин и ушли на дистанционное обучение. По данным комитета образования города, в среду, 7 октября 2020 года, в связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ были закрыты 2 группы в двух детских садах.

- На данный момент на обучении с использованием дистанционных технологий находятся 58 классов в 26 школах, - рассказали в комитете.

Напомним, что днем ранее, 6 октября, по словам вице-губернатора Ирины Потехиной, на дистанционном обучении находились 55 классов. Так, за сутки были изолированы три класса.

- Пока нет предпосылок для того, чтобы либо переходить полностью на дистанционное обучение, либо на ранние каникулы. Но мы за ситуацией наблюдаем очень внимательно. Смотрим чтобы во всех школах соблюдались все предписанные санитарные нормы, - сказала Ирина Потехина.