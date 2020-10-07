МЧС предупредило о густом тумане жителей Санкт-Петербурга вечером 7 октября

Густой туман окутает Ленобласть вечером 7 октября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Внимание, автомобилисты. Вечером в среду, 7 октября 2020 года, на Ленинградскую область опустится очень густой туман. Управление МЧС 47-го региона предупредило о том, что видимость будет не большая - 500 метров и менее. Всем водителям и пешеходам следует быть очень внимательными на дорогах.

- 7 октября, начиная с 20-23 часов, местами ожидается туман с видимостью 500 метром и менее, - рассказали в МЧС Ленобласти.

Туман продержится всю ночь и застанет утром 8 октября. Спасатели напомнили, что из-за непогоды повышается вероятность ДТП, а также других происшествий. Не рекомендуется ходить в лес.

- Существует «золотое» неписаное правило установления скоростного режима езды в тумане: показатель скорости автомобиля должен быть меньше половины показателя расстояния видимости. Так, к примеру, если видимость не превышает двадцати метров, то скорость движения автомобиля в таких условиях не должна быть более десяти километров в час, - отметили спасатели.