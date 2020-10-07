Видео горящего мужчины у ТРК "Галерея" появилось в сети

Появилось видео горящего мужчины в центре Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

В социальной сети появилось видео мужчины, загоревшегося в центре Санкт-Петербурга. Инцидент произошел вечером в среду, 7 октября 2020 года, на площади у ТРК "Галерея", рядом со станцией метро "Площадь Восстания". Камеры видео наблюдения запечатлели момент, когда пострадавший бегал по улице в огне.

- Вызов поступил в 16:53 часов. По прибытию обнаружен мужчина без сознания с обгоревшими элементами тела, осматривается медиками, - сообщили в МЧС Петербурга.

На кадрах видно, как мужчина, согнувшись, бегает по площади. На нем надета кофта с капюшоном, на спине разгорается сильное пламя, которое постепенно перекидывается на голову. Многие прохожие словно даже не замечают человека. Спустя время несколько человек все же бросается ему на помощь.

По информации "КП-Петербург", пострадавшим оказался 70-летний мужчина, страдающий острым когнитивным расстройством.