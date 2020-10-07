Металлическая решетка свалилась со строительных лесов на голову школьницы в Санкт-Петербурге

На школьницу упала металлическая решетка с реставрируемого дома в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Металлическая решетка упала с дома на голову школьницы в Санкт-Петербурге. О происшествии рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». По словам свидетелей инцидента, все произошло на пересечении улицы Херсонской и Перекупного переулка в Центральном районе. Одно из тамошних зданий сейчас реставрируют, его со всех сторон «облепили» строительными лесами. Оттуда-то и рухнул металлический кусок.

Полицейские попросили рабочего вскрыть строительный вагончик после происшествия. Фото: vk.com/spb_today / "Мегаполис"

К счастью, девочка осталась жива.

- Около 16:00 при реставрации фасада дома со строительных лесов упала металлическая решетка. Она проломила крышу припаркованного автомобиля и отскочила на 12-летнюю школьницу. Девочку забрала «скорая», сразу прибежал на место прораб. Приехала Росгвардия, полиция, - рассказывает очевидец Елена.

Полицейские занимаются расследованием происшествия. Для этого даже понадобилось вскрыть строительный вагончик во дворе дома.