Вилочный погрузчик упал на «Фольксваген» в Санкт-Петербурге

Погрузчик свалился на иномарку в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Достаточно необычная авария произошла днем 7 октября в Санкт-Петербурге – вилочный погрузчик свалился на «Фольксваген» на территории городского оптового рынка. Обо всем стало известно из публикации очевидца в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Водитель погрузчика спокойно выполнял свою работу, как вдруг повалился вниз с пандуса. На его счастье падение «смягчила» припаркованная иномарка. Вот только водитель «Фольксвагена» этому явно не был рад.

Горе-водитель без проблем выбрался из погрузчика. Фото: vk.com/spb_today

- Сегодня днем произошло ДТП на Салова 52. Одно хорошо, что не было пробки, - отшутился автор публикации в Сети.

Все закончилось относительно благополучно. Водитель погрузчика самостоятельно выбрался из него. На место приехал небольшой кран, который поднял складской транспорт. Иномарку же отправили на ремонт, который, судя по всему, влетит в копеечку.