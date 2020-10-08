Прокуратура начала проверку после падения кровли дома на 12-летнюю школьницу в Санкт-Петербурге

Прокуратура взялась за проверку падения кровли с дома на голову 12-летней школьницы в Санкт-Петербурге.

Прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку по сообщениям из СМИ и соцсетей по поводу травмы 12-летней школьницы, на которую свалилась металлическая кровля с дома. Напомним, инцидент произошел средь бела дня на Конной улице. По словам очевидцев, от фасада дома отвалилась конструкция, которая сначала упала на припаркованный автомобиль, а затем отлетела в ребенка.

Девочку оперативно госпитализировали в больницу. Сообщалось, что она без сознания от столь неожиданного «нокдауна», но жива.

- Прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего, а также проверит соблюдение требований закона при производстве ремонтных работ на реставрируемом доме. По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Добавим, что на место происшествия приехали и полицейские. Они потребовали вскрыть строительный вагончик горе-подрядчика реставрировавшего дом.