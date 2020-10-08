15-летняя школьница начала сексуальную жизнь на заброшенной конюшне в Парголово

Школьница лишилась девственности на конюшне в Парголово. Фото: Артем КИЛЬКИН

Следователи Выборгского района Санкт-Петербурга решают трудный вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 19-летнего парня. Родители 15-летней школьницы обвинили его в том что он переспал с их дочерью. Известно, что девушка начала свою сексуальную жизнь на заброшенной конюшне в Парголово. Все произошло еще летом.

- 07 октября в полицию обратился мужчина 1977 года рождения, разнорабочий, проживающий на Юкковском шоссе о том, что 29 июня около 16:00 в заброшенной конюшне в поселке Парголово безработный 19-летний петербуржец совершил половое сношение с его дочерью 2005 года рождения, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Пока полицейские оформляли документы и умали, как искать приятеля школьницы, парень пришел в отделение сам. Стражам порядка он заявил, что хочет написать явку с повинной, что и было сделано.

Сейчас материалы переданы в Следственный комитет, где будут решать возбуждать дело по статье «Половое сношение с лицом не достигшим шестнадцатилетнего возраста» или нет. В худшем случае 19-летнему любовнику грозит до четырех лет лишения свободы.