Стеллаж с документами сгорел в здании Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга

Пожар произошел в здании Комитета по труду и занятости населения Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

Дым и пламя стали причиной вызова пожарных к дому №7 по Галерной улице, где находится Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга. Утром 8 октября в здании ведомства произошло возгорание.

- В 11:48 поступил вызов по адресу: Адмиралтейский район, Галерная д. 7. Ранг выезда №1. Со слов администрации горит в архиве на 4-м этаже, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Еще до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 40 человек персонала. В 11:57 на место приехали первые машины МЧС, которые обнаружили в помещении сильное задымление.

Позднее оказалось, что в одном из кабинетов площадью десять квадратных метров горел стеллаж с документами. Площадь самого возгорания составила всего метр.

По предварительным данным, пострадавших при ЧП нет. Причины возгорания выясняют дознаватели.