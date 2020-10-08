В Комздраве рассказали об особенностях работы вновь открываемого госпиталя в Ленэкспо

Госпиталь в Ленэкспо начнет принимать пациентов с 12 октября. Фото: Артем КИЛЬКИН

С 12 октября в Ленэкспо вновь начнет работать временный госпиталь для пациентов с коронавирусом. Причиной этому стал резкий рост заболеваемости в Петербурге. А 8 октября руководство городского Комитета по здравоохранению показывало журналистам, в каких условиях будут лечиться больные и работать врачи.

- Это новый корпус, здесь людей не было. Отличается проектными решениям. В 7-м павильоне были легкие пациенты, этот - для средних и тяжелых. Он сейчас один из самых высокотехнологичных. Здесь 295 коек. Из них 15 - реанимация, еще 15 - с аппаратами искусственной вентиляции легких, - рассказал первый замглавы Комздрава Андрей Сарана.

В корпусе автоматически отслеживается влажность, температура, стоят фильтры очистки воздуха, сектора корпуса выделены цветами.

«Красный» и «зеленый» коридоры разделены - чтобы больные и здоровые не пересекались, всем будут вести электронные карточки. Даже у персонала будет форма разного цвета, чтобы пациент знал кто перед ним, врач или медсестра.

Всего в корпусах №№ 5,5а и 7 есть 2500 тысячи мест для пациентов.