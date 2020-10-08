Комздрав прогнозирует рост заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге

В Смольном прогнозируют рост числа заболевших коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец не смог ответить на вопрос, когда в городе прекратится рост заболеваемости коронавирусом. Как считает чиновник, осенью число госпитализаций больных COVID-19, к сожалению, будет продолжаться. Благо Северная столица готова дать отпор инфекции и имеет возможность увеличить число коек с 5 тысяч до 12.

- Увы, вряд ли вы найдете какого-либо эксперта, который однозначно ответит, достигли мы пика или, по крайней мере, укажет дату, когда мы этот пик достигнем. Я думаю, что, естественно, исходя из той динамики, которую мы наблюдаем сейчас, рост числа заболевших, рост числа госпитализаций пока продолжится. Когда все это завершится, пока неизвестно, - сообщил Лисовец в эфире телепрограммы «Обратная связь».

Напомним, что в аптеках Северной столицы уже появились три препарата от коронавируса, одобренные Минздравом. Однако стоят они в среднем от 12 тысяч рублей.