Мертвую пенсионерку нашли в шкафу на улице Ушинского

На улице Ушинского убили пенсионерку и спрятали труп в шкаф. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полицейские и следователи Следкома по Калининскому району Петербурга выясняют обстоятельства гибели пожилой женщины, чей труп был найден в одной из квартир жилого дома на улице Ушинского. Тело пенсионерки лежало в шкафу.

- В 15:14 8 октября по номеру 112 поступило сообщение, что в квартире одного из домов по ул. Ушинского найден труп. Прибывшими сотрудниками полиции по указанному адресу в шкафу обнаружено тело женщины 1937 года рождения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Стражам порядка почти сразу стало понятно, что гибель пенсионерки имеет криминальный характер. Во-первых, редко кто сам забирается в шкаф и потом там умирает, а во-вторых, прибывшие на место судмедэксперты нашли на шее погибшей следы удушения.

По предварительным данным, тело пролежало в шкафу около четырех дней, а задушить пенсионерку могли шнуром от зарядки для телефона.

По факту ЧП Следственный комитет завел дело об убийстве, преступника ищут.