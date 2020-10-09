В Пулково у пассажирки украли кошелек с почти 200 тысячами рублей наличными

Кошелек со 190 тысячами рублей украли у пассажирки в Пулково. Фото: УТ МВД России по СЗФО

Дорогого кошелька, набитого наличностью, лишалась жительница Петербурга, вылетавшая в Ярославль из Пулково. Портмоне она оставила без присмотра в туалете аэропорта, где его заметила другая пассажирка.

- По словам потерпевшей, в нем находились семь банковских карт, водительское удостоверение и денежные средства на сумму около 190 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба рублей Управление на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.

Учитывая стоимость самого кошелька, ущерб петербурженка оценила в 205 тысяч рублей.

Поскольку на месте пропажи и в столе находок кошелька не обнаружилось, полицейские начали отсматривать записи с камер наблюдения. По ним удалось установить, что лежавшую без присмотра вещь прихватила случайная пассажирка.

Она уже успела улететь в Ульяновск, где ее по запросу из Петербурга задержали местные полицейские. Похищенное у дамы изъяли, на нее завели дело по статье «Кража». Максимальная ответственность по ней – пять лет лишения свободы.