Таксист залез в трусики к 13-летней девочке, подвозя ее до школы в Санкт-Петербурге

В Петербурге таксист домогался 13-летнюю девочку, пока вез ее утром в школу Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге таксист домогался 13-летнюю девочку, пока вез ее в школу. Утром в четверг, 8 октября 2020 года, мать школьницы заказала автомобиль через приложение. Таксист забрал девочку от дома 32/3 по Комендантскому проспекту, чтобы отвезти ее до учебного заведения на набережной реки Пряжки. По пути 31-летний мужчина начал распускать руки.

- Проезжая Комендантскую площадь, таксист начал трогать ребенка за различные части тела: гладить по коленке, спрашивал, девственница ли она, нюха волосы, облизывал шею девочки. После мужчина залез руками под кофту школьницы и запустил в трусики, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Испуганная девочка, сказала, что у нее месячные. Тогда таксист попытался склонить голову ребенка к своему паху. Однако все же довез до школы. Девочка выбежала из машины и сразу позвонила матери.

Подозреваемого в домогательствах задержали в восемь часов вечера в тот же день у станции метро "Академическая". Уголовным делом занялся следственный комитет.