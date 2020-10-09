76-летний дед изнасиловал двух девочек 4 и 5 лет в деревне Ленинградской области

В Ленобласти задержали пенсионера подозреваемого в изнасиловании двух маленьких сестренок Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следственный комитет Ленинградской области расследует уголовное дело о насилии над совсем маленькими девочками. В четверг, 8 октября 2020 года, в полицию обратилась 32-летняя мать малышек 4-х и 5-ти лет, жительница деревни Шамокша Лодейнопольского района. Она рассказала, что летом знакомый пенсионер изнасиловал ее дочерей.

- Со слов женщины, около 17 часов 14 июля 2020 года 76-летний мужчина позвал двух маленьких сестричек к себе в гости, в квартиру дома 6 в деревне Шамокша. Воспользовавшись тем, что девочки совсем маленькие и не понимают, что происходит, пенсионер совершил в их отношении насильственные действия сексуального характера, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Следственный комитет незамедлительно возбудил два уголовных дела. В ночь на пятницу, 9 октября, подозреваемых был задержан и помещен в следственный изолятор. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.