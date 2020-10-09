Трехметровый ДОТ времен Великой Отечественной войны нашли в Ленинградской области

В Ленобласти военнослужащие ЗВО обнаружили ДОТ времен Великой Отечественной войны Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области военнослужащие ЗВО нашли ДОТ времен Великой Отечественной войны. Как стало известно в пятницу, 9 октября 2020 года, трехметровое кирпичное сооружение обнаружили в пригороде Луги. Благодаря архивным документам и поисковикам удалось установить, что эта огневая точка относилась к части Лужского оборонительного рубежа, построенного в 1941 году в целях сдерживания наступления немецких войск, которые двигались в сторону Ленинграда.

- Мы с радостью откликнулись на просьбу командования соединения о помощи в установлении принадлежности данного сооружения. Данный ДОТ не единственный, поблизости расположено несколько таких же построек. Вероятнее всего, здесь находились артиллерийские орудия крупного калибра, - заявил председатель поискового объединения Николай Бухтияров.

Оборонительное сооружение было принято восстановить и открыть в нем музей, посвященного подвигу солдат и офицеров, оборонявших город Луга в годы Великой Отечественной войны.

Лужский оборонительный рубеж - система советских укреплений протяженностью около 300 километров, построенная в июне-августе 1941 года, от Нарвского залива, по рекам Луге и Мшаге до озера Ильмень.