Пациент погиб после попытки побега из Елизаветинской больницы

Пациент погиб при побеге из больницы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Трагически закончилась попытка пациента из Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга. Мужчину, которого госпитализировали 2 октября в состоянии алкогольного опьянения, поместили в отдельную палату, так как он вел себя агрессивно. В палате пациент провел двое суток, после чего не выдержал и решил покинуть лечебное учреждение.

- 4 октября пациент самостоятельно «выйти» из больницы через окно. Попытка оказалась неудачной, и мужчина сорвался с высоты, пишут «Невские новости»

В результате падения пациент получил множественные травмы. Его срочно отправили в реанимацию, но несмотря на все усилия врачей примерно через пять часов больной умер.

Известно, что погибшим оказался 35-летний петербуржец. Ранее он был судим.

Сейчас в обстоятельствах трагического инцидента разбираются правоохранительные органы.