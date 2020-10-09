Власти Санкт-Петербурга могут сохранить налоговые льготы для малого бизнеса в 2021 году

Смольный хочет сохранить налоговые льготы для малого бизнеса в 2021 году в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поддержал идею предпринимателей сохранить налоговые «коронавирусные» льготы (вроде сниженных налоговых ставок – Прим.Ред.) для представителей малого бизнеса в 2021 году. Однако финальное слово окажется за профильными комитетами и ведомствами Смольного, которые оценят возможности городского бюджета.

Также бизнесмены попросили оставить в следующем году мораторий на введение торгового сбора на территории Северной столицы.

- Налоговая нагрузка не должна измениться в 2021 году для организаций и индивидуальных предпринимателей. Вдобавок следует продолжить работу по оптимизации расходов естественных монополий, чтобы снизить рост тарифов на их услуги, а также уменьшить арендную плату за объекты нежилого фонда и земельные участки, - передают слова Беглова в пресс-службе Смольного.

Добавим, что во время пандемии коронавируса Смольный принял два пакета мер помощи бизнесу на сумму в 18 млрд рублей.