Прогноз погоды на выходные 10-11 октября 2020 года в Санкт-Петербурге: синоптики обещают дожди и до +15 градусов

Стал известен прогноз погоды на выходные 10-11 октября 2020 года в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Синоптики рассказали о прогнозе погоды на выходные 10-11 октября 2020 года в Санкт-Петербурге. Горожанам нужно готовиться к дождю и переменной облачности в оба дня. Температура воздуха же поднимется в лучшем случае до +15 градусов по Цельсию.

- Днем в субботу, 10 октября, ожидается переменная облачность и местами небольшой дождь. Ветер будет южный, либо юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от +10 до +12 градусов, а днем от +13 до +15, - передает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Что касается воскресенья, 11 октября, то ночь пройдет без существенных осадков. Днем вновь обещают небольшой дождик. Ветер будет ночью слабым южным, а днем умеренным юго-восточным. Температура слегка опуститься по сравнению с субботой – ночью она составит от +7 до +9 градусов, а днем – от +11 до +13. Атмосферное давление слабо понизится.