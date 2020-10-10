Шестеро на одного: Массовая драка закончилась смертью в Шушарах

Шестеро хулиганов забили до смерти мужчину в Шушарах. Фото: Олег ЗОЛОТО

Массовая драка произошла 10 октября около шести часов утра в Ленсоветовском, что находится в Шушарах. Проснувшиеся очевидцы увидели картину в духе «семеро на одного», но на самом деле хулиганов было шесть. Группа людей с изрядной жестокостью избивала беззащитного мужчину. Неравнодушные местные жители тут же вызвали на место полицию, но было уже слишком поздно.

- Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия к дому №14 на территории Ленсоветовский, где обнаружили группу злоумышленников, избивающих одного мужчину. Потерпевший скончался до приезда скорой помощи. В полицию для выяснения обстоятельств доставлены шесть граждан, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Полицейские продолжают проводить проверку по факту избиения до смерти, чтобы выяснить все детали произошедшего. Вопрос о решении уголовного дела на данный момент решается.