Памятник создателю Кировского завода Николаю Путилову открыли в Санкт-Петербурге

У Кировского завода появился памятник его создателю Николаю Путилову. Фото: kzgroup.ru

Памятник известному промышленнику Николю Путилову открыли у проходной Кировского завода в Санкт-Петербурге. Монумент создателю предприятия появился на проспекте Стачек в честь 200-летия со дня рождения выдающегося ученого и инженера. Вдобавок около памятника благоустроили сквер, прилегающий к станции метро «Кировский завод». Теперь там есть газоны и скамейки.

- Сегодня Путилова бы называли не иначе как социально ответственный предприниматель. Он не просто создавал успешные предприятия. Он заботился о работниках. При Кировском заводе открылись больница, столовая, библиотека. Для рабочих создали эффективную систему профессионального обучения, - подчеркнул губернатор на открытии памятника.

СПРАВКА

В 1868 году Николай Путилов купил на окраине Петербурга разоренный завод и сделал из него процветающее металлургическое предприятие. Оно тут же стало основным поставщиком рельсов для железных дорог в России, а позже – уже боеприпасов, пушек и инструментов. Сегодня на Кировском заводе занимаются сельскохозяйственным и строительным машиностроением, металлургией, военным производством и металлобработкой.