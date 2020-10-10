Центр реабилитации инвалидов появится до конца 2020 года в Санкт-Петербурге

В Кировском районе раньше срока построят Центр реабилитации инвалидов. Фото: Пул78

Новый Центр социальной реабилитации для инвалидов любого возраста обещают достроить до конца года в Кировском районе Санкт-Петербурга. Подобных объектов не возводили в Северной столице с 2015 года, поэтому он очень значим. Благо рабочие идут с опережением графика. Пока что строительство завершено на 75% – в данный момент монтируются инженерные системы и коммуникации.

В частности для горожан с ограниченными возможностями здоровья построят специальный бассейн. Фото: Пул78

- Внутри разместятся бассейн, кабинет физиотерапии, изостудия, спортивный зал, массажный кабинет, отделение отдыха после процедур и другие важные объекты для социальной и медицинской реабилитации горожан с ограниченными возможностями здоровья. Все строится с учетом требований детей-инвалидов, - цитируют губернатора Александра Беглова, который проверил ход строительства, в пресс-службе Смольного.

Добавим, что Центр строится на улице Морской Пехоты. Его ввод в эксплуатацию намечен на 2021 год.