Территорию мемориала погибших красноармейцев благоустроят у кладбища в Лигово

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглова поручил разработать проект комплексного благоустройства мемориала погибших красноармейцев, который находится в Лигово. Власти Северной столицы посетили воинское захоронение бойцов и возложили цветы к плитам. На них, напомним, высечены имена 1008 погибших солдат.

- Весной этого года здесь установили этот 13-метровый горизонтальный постамент, где каждый может прочесть имена героев. В 80-х годах тут, конечно, установлен гранитный обелиск. Но на нем отсутствовали именные списки захороненных, - передают слова губернатора в пресс-службе Смольного.

По словам Беглова, если поисковики и историки установят имена новых погибших защитников Ленинграда, то власти найдут возможность увековечить их.

Добавим, что градоначальник также дал поручение открыть филиал блокадного музея в Московском парке Победы.