19-летний фанат Хабиба Нурмагомедова сломал шею во время тренировки в Санкт-Петербурге

Сейчас парень находится в НИИ Джанелидзе. За его жизнь борются врачи. Фото: Олег ЗОЛОТО

Тяжелым увечьем закончилась для молодого спортсмена очередная тренировка в одном из спортклубов на Софийской улице в Санкт-Петербурге. Как сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, 19-летний парень получил серьезную травму во время занятия по спортивной борьбе.

- Пострадавшего госпитализировали в НИИ Джанелидзе, где врачи диагностировали у него закрытый перелом шейного отдела позвоночника со смещением, - уточнил собеседник издания. – В настоящее время он находится в операционном боксе. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Судя по страницам в соцальных сетях парень серьезно увлекается смешанными единоборствами и является преданным фанатом действующего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Сейчас за жизнь молодого спортсмена борются врачи. В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранительные органы.