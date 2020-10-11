Суд отправил под домашний арест медсестру, которая воровала лекарства для онкологических больных

Суд избрал женщине меру пресечения в виде отправки под домашний арест. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полным ходом идет процесс, с легкой руки журналистов получивший название «дело онкологов». Сегодня, 11 октября, по нему состоялось первое судебное заседание. На скамью подсудимых отправилась процедурная медсестра «Городского клинического онкологического диспансера».

- В ходатайстве следствия указано, что в период с 22 апреля 2019 года по 7 октября 2020 году обвиняемая вместе с другими сотрудниками разных медицинских учреждений тайно похитила дорогостоящие лекарственные препараты, применяемые для лечения онкологических больных, - сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. – Общая сумма ущерба составила не менее 1 734 713 рублей.

Сама женщина на допросе признала обоснованность подозрений. В итоге суд избрал ей меру пресечения – отправил под домашний арест до 7 декабря.