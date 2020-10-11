Петербуржец упал с третьего этажа и убежал от врачей

На место происшествия прибыли и "Скорая" и полиция. Как оказалось - зря. Фото: Артем КИЛЬКИН

Страшная история со счастливым концов произошла в Санкт-Петербурге вчера, 10 октября. На Сердобольской улице в Приморском районе города 42-летний мужчина зачем-то попытался спуститься с пятого этажа по водосточной трубе. Но на уровне третьего не удержался и упал. Об инциденте «Комсомолке» рассказал источник в правоохранительных органах.

- Очевидцы случившегося вызвали бригаду «Скорой помощи», - пояснил источник. – К их прибытию упавший мужчина находился в сознании. Медики оказали ему первую помощь, он отказался от госпитализации, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Как удалось выяснить врачам, на момент инцидента мужчина был пьян. Но еще интереснее – как и для чего он вообще попал в квартиру, из которой попытался бежать таким оригинальным образом. Прибывшие на место полицейские опросили владельца этой самой квартиры , который сказал, что посторонних у него дома не было, и из окна никто не выходил. Телефонограмм и заявлений по этому странному случаю в полицию не поступало – так что, вероятнее всего, правды мы никогда уже не узнаем.