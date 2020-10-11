Упавший на рельсы человек остановил движение в метро Санкт-Петербурга

Движение на ветке удалось восстановить за 15 минут. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Очередное чрезвычайное происшествие приключилось вечером воскресенья, 11 октября, в санкт-петербургском метро. На «красной ветке», соединяющей станции «Проспект Ветеранов» и «Девяткино», на рельсы упал пассажир. Об этом сообщила пресс-служба городской подземки.

- Движение о станции метро «Площадь Ленина» до станции метро «Девяткино» временно остановлено, - отрапортовали сотрудники ведомства в 17:30. – Причина – падение человека на рельсы.

Детали случившегося пока не известны. Уже спустя 15 минут, в 17:45, движение восстановили в полном объеме.

Напомним: одна из самых жутких трагедий в петербургском метро произошла в начале сентября. В тоннеле погиб молодой парень, занимавшийся дорхолдингом – ездой на поездах с открытыми дверями. Он выбрался на крышу движущегося состава, но ударился головой и свалился на пути. Прежде чем его обнаружили, тело экстремала пролежало в тоннеле почти девять часов.