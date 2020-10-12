Мужчина выстрелил в живот врачу поликлиники из-за парковочного места в Санкт-Петербурге

Двое мужчин устроили драку со стрельбой из-за парковочного места в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Полиция Санкт-Петербурга разбирается в драке со стрельбой, которая произошла на территории гаражного кооператива "Дружба" на проспекте Народного Ополчения. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 11 октября. От выстрела в живот пострадал врач поликлиники.

- Со слов 42-летнего медика, между ним и водителем "Митсубиси" произошел конфликт из-за парковке, из-за чего оппонент выстрелил ему в живот из газового револьвера, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

В свою очередь 46-летний стрелок рассказал свою версию. С его слов, вечером он приехал на парковку вместе с женой, припарковался между гаражами. В этот момент вышел мужчина, который начал возмущаться способом парковки. Началась перепалка. Врач набросился на мужчину и начал его душить. Тот, чтобы спастись, выстрелил агрессору в живот.

В результате, врач поликлиники был госпитализирован в больницу, второй мужчина - в полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.