Более 15 тысяч человек обследованы на коронавирус за последние сутки в Санкт-Петербурге

Еще 15 тысяч человек сдали анализы на наличие коронавируса в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге наблюдается сильный рост зараженных коронавирусом. Лаборатории города ежедневно проводят тысячи исследований, проверяя анализы местных жителей. По данным Смольного на понедельник, 12 октября 2020 года, за последние сутки в Северной столице были обследованы более 15 тысяч человек.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 15216 человек. Под медицинским наблюдением находится 3267 человек. Из них 37 - в обсерваторе, 843 - контактные, 2387 - на самоизоляции, - рассказали в администрации города.

Результаты последних тестов будут известны через несколько дней. Тем временем, ежедневный прирост заболевших в Петербурге перевалил за 500 человек. В городе действует обязательный масочный режим в общественных местах и транспорте. Но жестких ограничений не предвидится.

Напомним, что с октября в Петербурге возобновили работу волонтеры, которые помогают горожанам, оказавшимся на самоизоляции.

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