Мужчина зарезал соседку по коммуналке на Тимуровской улице в Санкт-Петербурге

Безработный зарезал соседку по коммуналке в Калининском районе Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН

Полиция Санкт-Петербурга разбирается в поножовщине в одной из коммуналок города. В 9 утра в воскресенье, 11 октября 2020 года, в отделение МВД поступило сообщение о трупе в одной из квартир дома 15/1 по Тимуровской улице Калининского района. Прибывшие на место правоохранители нашли тело 57-летней женщины.

- Убитой оказалась жительница коммуналки. Причиной смерти стало ранение живота, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

В этой же квартире полицейские задержали 49-летнего безработного мужчину. Оказалось, что еще вечером 6 октября у него возникла ссора с соседкой. Во время конфликта мужчина убил ножом женщину.

Полиция возбудила уголовное дело об убийстве. Подозреваемого заключили под стражу. Известно, что у мужчины за плечами уже шесть судимостей, в том числе за убийство.