Билеты на электрички будут продавать только пассажирам в масках

Без маски не пустят и в электричку. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пассажиры петербургских и областных электричек отныне смогут купить билет только при наличии маски на своем лице. Людей без средств индивидуальной защиты в кассах обслуживать не будут.

- АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» информирует о том, что в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия пассажиров пригородного сообщения оформление проездных документов в билетных кассах будет производиться только гражданам, использующим средства индивидуальной защиты, - сообщает пресс-служба компании.

При этом билеты рекомендуют покупать посредством мобильного приложения , а в кассах использовать при оплате бесконтактные методы.

Напомним, что власти Санкт-Петербурга заявили об ужесточении контроля соблюдения карантинных мер. В особенности на транспорте, в торговых центрах, магазинах и прочих общественных местах.

Штраф за отсутствие маски может составить от четырех до пяти тысяч рублей.