Массовое производство тест-систем на антитела к коронавирусу запустили в Санкт-Петербурге

Еще один производитель из Петербурга будет выпускать тест-системы для поиска антител к COVID-19 Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге еще один производитель получил бессрочную регистрацию на выпуск тест-систем на наличие антител к коронавирусу. Как сообщил в понедельник, 12 октября 2020 года, вице-губернатор города Евгений Елин, выпуском систем займется компания АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн".

- Набор реагентов предназначен для качественного определения наличия иммуноглобулинов в условиях клинической лабораторной диагностики, клинической медицины, медицинской биохимии и научно-исследовательской практики, - отметил Елин.

Предполагается, что мощность производства составит 500 тысяч тестов в месяц. Плюсы такой системы в том, что анализ делается всего за час, а материалы для этого можно использоваться разные - сыворотку крови и плазму крови. Чувствительность теста 98,8 процентов.

Разработка тест-системы велась с весны 2020 года на предприятии компании в Особой Экономической Зоне. Сегодня в Санкт-Петербурге зарегистрировано в качестве резидентов 56 компаний. Объем заявленных инвестиций в проекты – 85,8 млрд рублей.