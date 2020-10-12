Туман накроет Санкт-Петербург и Ленобласть во вторник

Туман накроет Петербург и Ленобласть утром 13 октября. Фото: Артем КИЛЬКИН

Дожди и туманы накроют северо-западную часть России в ближайшие дни. Коснется непогода и Петербурга с Ленобластью. Здесь также будут идти непрекращающиеся осадки, а ночью и утром в небе будет висеть белесая пелена.

- 13 октября на территории Ленинградской области ночью и утром местами ожидается туман, - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС со ссылкой на петербургский гидрометцентр.

Одновременно с этим синоптики предупреждают о тумане и в Северной столице. Во вторник здесь ожидается облачная, с прояснениями погода. Ночью и утром возможен туман, а днем пройдут кратковременные дожди.

В МЧС предупреждают об усилении опасности на городских и загородных трассах в условиях непогоды и просят водителей быть внимательнее за рулем.

Но и это еще не все. В ночь на 15 октября в отдельных районах Ленобласти могут пройти дожди с мокрым снегом.