Сбой движения произошел на «синей» ветке метро

Сбой движения притормозил поезда на "синей" ветке метро. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сбой графика движения составов произошел вечером понедельника на второй, «синей» ветке петербургского метрополитена. Как сообщает пресс-служба подземки, они следуют с большим, чем обычно интервалом.

- С 18:17 от станции «Удельная» до станции «Парнас» поезда следуют с увеличенным временем хода, - информирует метрополитен.

Причин проблем представители перевозчика не привели. Сведений о падениях пассажиров на рельсы или прочих ЧП не поступало.

Впрочем, уже через несколько минут неисправность была устранена и с 18:26 движение поездов вошло в обычный ритм.

Напомним, что в минувшее воскресенье при падении на рельсы на станции «Выборгская» погиб 18-летний житель Вологодской области. Причины, по которым молодой уроженец Череповца оказался между платформой и отходящим составом, выясняют следователи Следкома.