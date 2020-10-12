19-летний уроженец Дагестана без прав устроил смертельное ДТП в Санкт-Петербурге

19-летний бесправник насмерть сбил женщину на "зебре" в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/unreleased_dtp

19-летний уроженец Дагестана устроил смертельное ДТП в Санкт-Петербурге. Как оказалось позже, водительских прав у юноши не было. Момент страшной аварии попал на видео. Запись опубликовали в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП» во «Вконтакте».

Сначала «Лада» неслась на большой скорости по проспекту Большевиков, маневрируя между другими автомобилями. Затем водитель промчался по красному сигналу светофора на перекрестке с улицей Тельмана и тут же сбил женщину, переходившую дорогу «зебре». От удара легковушку занесло, и она влетела в «Хендай», внутри которого сидел годовалый ребенок с родителями.

- В результате аварии 36-летняя женщина, которая шла по пешеходному переходу, получила травмы, несовместимы с жизнью и скончалась на месте. В «Хендае» пострадали двое – 27-летняя пассажирка и годовалый ребенок. Они получили травмы средней степени тяжести. В таком же состоянии медики госпитализировали и водителя «Лады», - подытожили жуткое происшествие в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Очевидно, что теперь гонщиком занимаются полицейские.