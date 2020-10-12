Отец избил и расстрелял мужчину, обидевшего его 17-летнего сына в Ленобласти

Отец расстрелял обидчика своего сына-школьника в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН

Рассерженный отец избил и трижды выстрелил в мужчину, который обидел его сына в массиве Новинка из Гатчинского района Ленобласти. Все началось с того, что около 5 утра 17-летний парень что-то не поделил с отдыхающими у костра. Компания друзей распивала алкоголь и, в целом, хорошо проводила время. Веселье прервал конфликт с подростком, но его быстро утихомирили с помощью струи перцового газа из баллончика. Парень сбежал на дачу отца, чтобы позвать его на помощь.

- Родитель быстро приехал на место происшествия и набросился с кулаками на обидчика сына. Он избил его и несколько раз выстрелил в сторону неприятели из травматического пистолета. Пострадавшего госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести с множеством гематом, переломом носа, а также пулевыми ранениями головы, правого плеча и левого бедра, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Стрелка уже посадили в изолятор временного содержания. В отношении него завели уголовное дело по статье за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Ему грозит до двух лет лишения свободы.