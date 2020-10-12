Рэпера Цепного Пса оштрафовали за концерт на Лиговском во время пандемии

Рэпера Корнея Тарасова оштрафовали за несогласованный уличный концерт в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/rbk_flava

Смольнинский районный суд оштрафовал рэпера Корнея Тарасова, которого некоторые знают под псевдонимом Цепной Пес. Дело в том, что музыкант устроил несогласованный концерт 12 июля на Лиговском проспекте у торгового центра «Галерея». Правда, артист успел спеть всего лишь одну песню. Судя по тексту, в ней он издевается над полицейскими, которые все никак не могут до него добраться. Однако в реальности стражи порядка были тут как тут и оперативно «пригласили» его в отдел, закончив выступление.

- Тарасов пел песни и читал рэп, привлекая внимание большого количества прохожих. Данное мероприятие не было согласовано с городским комитетом по культура. Концерт затруднил движение по проезжей части, мешал пешеходам и нарушал доступ к общественному транспорту, - передает суть правонарушения объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Наказание рэпера вполне гуманное – штраф в 10 тысяч рублей. Особенно если учесть то, что он не реагировал на просьбу полицейских прекратить концерт.